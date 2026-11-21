Barmer Collector Chinmayi Gopal Viral Video Certificate Row
राजस्थान के पंचायतीराज चुनाव के नतीजों और सियासी सरगर्मियों के बीच बाड़मेर की जिला कलेक्टर IAS चिन्मयी गोपाल एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में हैं। दरअसल, पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को घोषित परिणाम के बाद चुनाव जीतकर पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों को
बैठकर प्रमाण-पत्र सौंपने और बॉडी-लैंग्वेज को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। यही नहीं, इस चर्चा ने तब और ज़्यादा तूल पकड़ लिया जब इस मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए मुख्य सचिव को टैग किया और प्रशासनिक रवैये पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस नेता अजय शर्मा ने भी चुनाव परिणामों से जोड़ते हुए कलेक्टर के व्यवहार पर सवाल खड़े किए हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो क्लिप में विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र वितरित करने के दौरान जिला कलेक्टर की मुद्रा और कार्यशैली को लेकर यूजर्स व नेताओं ने अलग-अलग टिप्पणियां की हैं:
राजपाल सिंह शेखावत का कटाक्ष: पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "अहंकार और भव्यता का भ्रम"। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में राज्य के मुख्य सचिव को भी टैग किया, जिससे प्रशासनिक हलकों में इस टिप्पणी के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
कांग्रेस नेता अजय शर्मा का हमला: कांग्रेस नेता अजय शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "बाड़मेर की जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल को ये परिणाम अच्छे नहीं लग रहे, वर्ना चुनाव जीतकर आने वाले जनप्रतिनिधियों को सर्टिफिकेट ऐसे कौन पकड़ाता है, जैसे कोई एहसान कर रही हो।"
सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं: आम यूजर्स भी इस वीडियो पर खुलकर राय रख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि जीतने वाले उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट देने का यह कैसा तरीका है, जबकि एक अन्य यूजर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संबोधित करते हुए लिखा कि "जनता हर बात को नोटिस करती है कि अधिकारी कैसे सरकार पर हावी है..."
फिलहाल इस वायरल वीडियो और उस पर उठ रहे सवालों को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
|विवरण
|जानकारी
|पूरा नाम
|चिन्मयी गोपाल (Chinmayee Gopal)
|जन्म तिथि
|17 अगस्त 1984
|गृह राज्य / जन्मस्थान
|नई दिल्ली
|सेवा, बैच और कैडर
|IAS — 2014 बैच (राजस्थान कैडर)
|UPSC रैंक
|AIR 16 (CSE 2013, दूसरा प्रयास)
|स्नातक (Graduation)
|अर्थशास्त्र (B.A. Economics), लेडी श्रीराम कॉलेज (LSR), दिल्ली विश्वविद्यालय
|स्नातकोत्तर (Post-Graduation)
|एम.ए. अर्थशास्त्र (M.A. Economics), दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (DSE)
|सेवानिवृत्ति तिथि
|31 अगस्त 2044
अपने 12 वर्षों के करियर में उन्होंने राजस्थान के कई जिलों और महत्वपूर्ण विभागों की कमान संभाली है:
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, बाड़मेर: साल 2026 में आईएएस टीना डाबी के स्थान पर उन्हें बाड़मेर जिले की कमान सौंपी गई।
आयुक्त (Commissioner): कृषि एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर (2024 – 2026)
प्रबंध निदेशक (MD): ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण (RUDA), जयपुर (2023 – 2024)
जिला कलेक्टर (पूर्व जिले): बाड़मेर से पहले वे झुंझुनूं और टोंक जिलों में भी जिला कलेक्टर के रूप में कार्य कर चुकी हैं।
आयुक्त, नगर निगम अजमेर: वे अजमेर नगर निगम की पहली महिला आईएएस आयुक्त बनीं और साथ ही अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की अतिरिक्त सीईओ भी रहीं (2018 – 2020)।
अन्य महत्वपूर्ण पद: संयुक्त सचिव (उद्योग विभाग, जयपुर), सीईओ जिला परिषद (श्रीगंगानगर और बीकानेर), तथा एसडीएम (भीलवाड़ा और रामगंज मंडी-कोटा)।
वे अपनी सख्त और जमीनी कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं
औचक निरीक्षण: वे दफ्तर में बैठने के बजाय गांवों में घर-घर जाकर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जांचने और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए चर्चा में रही हैं।
मिशन लक्ष्य साधना: टोंक में जिला कलेक्टर रहते हुए उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के मार्गदर्शन के लिए 'मिशन लक्ष्य साधना' जैसी पहल शुरू की थी।
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