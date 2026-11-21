राजस्थान के पंचायतीराज चुनाव के नतीजों और सियासी सरगर्मियों के बीच बाड़मेर की जिला कलेक्टर IAS चिन्मयी गोपाल एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में हैं। दरअसल, पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को घोषित परिणाम के बाद चुनाव जीतकर पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों को

बैठकर प्रमाण-पत्र सौंपने और बॉडी-लैंग्वेज को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। यही नहीं, इस चर्चा ने तब और ज़्यादा तूल पकड़ लिया जब इस मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए मुख्य सचिव को टैग किया और प्रशासनिक रवैये पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस नेता अजय शर्मा ने भी चुनाव परिणामों से जोड़ते हुए कलेक्टर के व्यवहार पर सवाल खड़े किए हैं।