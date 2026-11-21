राजस्थान के चूरू जिले में जन्मी ऐश्वर्या के पिता कर्नल अजय कुमार श्योराण भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के संस्कृति स्कूल से 12वीं में 97.5 प्रतिशत अंक हासिल किए और स्कूल की हेड गर्ल भी रहीं। इसके बाद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में स्नातक किया। 2014 में मिस क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस और 2015 में मिस दिल्ली का खिताब जीता। 2016 में फेमिना मिस इंडिया की टॉप-21 फाइनलिस्ट बनीं।