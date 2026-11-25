Bundi Nainwa News: बूंदी जिले के नैनवां शहर की रहने वाली 25 साल की विवाहिता की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बुधवार को मामला गरमा गया। विवाहिता का शव लेकर पीहर पक्ष के लोग नैनवां थाने पहुंच गए। उनके साथ बागरिया समाज के लोग भी थाने पर एकत्रित हो गए। परिजनों ने पति, ससुर सहित ससुराल पक्ष के तीन लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।