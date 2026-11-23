बूंदी. मतगणना के दौरान ईवीएम में आई तकनीकी खराबी से दो वार्डो के अटके चुनावी नतीजों का रविवार को पुनर्मतदान के बाद पटाक्षेप हो गया। जिला परिषद की सीट कांग्रेस और केशवरायपाटन की सीट बसपा ने जीत कर अपने अंकों में बढ़ोतरी कर ली। जिला परिषद के वार्ड-14 से कांग्रेस के सुरजन 107 मतों से विजयी रहे, जबकि केशवरायपाटन पंचायत समिति के वार्ड-2 में बसपा के कन्हैयालाल ने बाजी मारी। अब केशवरायपाटन पंचायत समिति में बसपा के सदस्यों की संख्या बढक़र सात हो गई है। अब पार्टी बहुमत के आंकड़े से महज एक कदम दूर रह गई है। वहीं जिला परिषद में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हुई है। यहां कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढक़र 21 हो गई, जबकि भाजपा छह सीटों पर सिमट गई। देर रात कलक्ट्रेट सभागार में मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी हरफूल सिंह यादव, एडीएम और एडीएम रमेश देव मौजूद रहे।