बूंदी. पंचायत राज चुनाव के आए परिणामों ने शुक्रवार को गांवों की सरकार की पूरी तस्वीर बदल दी। मतदाताओं ने बूंदी में कांग्रेस का परचम लहरा दिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा को शिकस्त दे दी। भाजपा के कई दिग्गज को मुंह की खानी पड़ी। इधर, बसपा ने भी एन्ट्री करते हुए तीसरे प्रमुख दल के रूप में मौजूदगी दर्ज कराई है। जिला परिषद के 27 वार्डों में से 20 पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बम्पर जीत दर्ज की है, वहीं भाजपा मात्र 6 वार्डों पर सिमट गई है। तकनीकी खामी के चलते जिला परिषद के वार्ड 14 का परिणाम रोका गया है। इधर, आठों पंचायत समितियों के 142 वार्डों में भी कांग्रेस ने 76 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा 39 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इधर बसपा ने तीसरे मोर्चे के रूप में दस्तक देते हुए 22 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत का सेहरा पहना है। हालांकि बसपा जिला परिषद में एक भी सीट पर खाता नहीं खोल सकी। तकनीकी खामी के चलते केशवरायपाटन पंचायत समिति के वार्ड 2 का परिणाम रोका गया है।