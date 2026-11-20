वार्ड 1 से कांग्रेस की मेघा 99 वोटों से जीती

वार्ड 2 से कांग्रेस की प्रेमबाई 256 वोटो से जीती

वार्ड 3 से बीजेपी की सुगना बाई 655 वोटो से जीती

वार्ड 4 से बीजेपी की ममता 1083 वोटो से जीती

वार्ड 5 से कांग्रेस की फोरेंता 703 मतों से वार्ड 6 से कांग्रेस के अमरलाल 403 मतों से

वार्ड 7 से कांग्रेस के कन्हैया लाल 395 मतों से

वार्ड 8 से कांग्रेस की जानकीबाई 21 मतों से

वार्ड 9 से कृष्ण भाजपा 644

वार्ड 10 से भाजपा की शांति 161

वार्ड 11 से कांग्रेस कौशल्या 4 मतों से

वार्ड 12 से बीजेपी की सुशील 173 मतों से जीते

वार्ड 13 कंग्रेस के टीना मीणा जीती

वार्ड 14 से कांग्रेस के पंकज मेघवाल जीते।

वार्ड 15 से भाजपा की द्रौपदी मेघवाल जीती।

वार्ड 16 में कांग्रेस के रामरतन जीते।

वार्ड 17 से भाजपा की अंतिमा मेघवाल जीती।

वार्ड 18 में कांग्रेस की भावना मीणा जीती

वार्ड 19 से कांग्रेस के संतोष साहू जीते

वार्ड 20 से कांग्रेस की गोबरी बाई।

वार्ड 21

वार्ड 22 से कांग्रेस की मीनाक्षी जीती

वार्ड 23 कांग्रेस के रमेशचंद जीते।

वार्ड 24 से कांग्रेस की निर्मला जीती।