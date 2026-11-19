दरअसल, करीब दो वर्ष पहले नगरपालिकाओं के सीमा पुनर्सीमांकन कार्यक्रम के तहत नैनवां नगरपालिका की शहरी मास्टर प्लान सीमा में आने के कारण स्वायत्त शासन विभाग ने 8 जनवरी 2025 को खानपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय सहित टोपा गांव को नगरपालिका में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। पंचायती राज विभाग ने भी दोनों गांवों को पंचायती राज संस्थाओं से पृथक कर दिया था। इसके विरोध में दोनों गांवों के ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू किया। सीताराम सैनी ने आंदोलन की कमान संभालते हुए 7 फरवरी को संघर्ष का बिगुल बजाया।