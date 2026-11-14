Children’s day Special: न ताला, न दुकानदार और न पहरेदार… बूंदी के पीएमश्री स्कूल में बच्चों की ईमानदारी से चलती है दुकान

बूंदी. दुकान खुली है, सामान करीने से सजा है और रेट लिस्ट भी लगी है। सामने एक खुला डिब्बा रखा है, जिसमें कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से पैसे डाल सकता है। चाहें तो सामान उधार भी ले सकता है। लेकिन यहां न कोई दुकानदार है, न पहरेदार और न ही हिसाब मांगने वाला। इसके बावजूद न सामान गायब होता है और न पैसों का हिसाब बिगड़ता है। उधार लेने वाले बच्चे अगले दिन खुद पैसे जमा कराने पहुंच जाते है। यह किसी कहानी की कल्पना नहीं, बल्कि बूंदी के पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय झापड़ी की हकीकत है। यहां दुकान ताले से नहीं, बच्चों की ईमानदारी से चलती है। शिक्षिका अनुराधा जैन की पहल पर शुरू हुई इस अनूठी व्यवस्था का नाम है 'शॉप ऑफ ऑनेस्टी' यानी ईमानदारी की दुकान। हर शनिवार बाल दिवस के अवसर पर चलने वाली इस दुकान से विद्यालय के 330 विद्यार्थी जुड़े हैं। पेन, पेंसिल, रबर, कटर, स्केल, ज यामिति बॉक्स, कॉपियां, रंग, ड्राइंग बुक और रजिस्टर जैसी जरूरी सामग्री यहां उचित दर पर मिलती है।