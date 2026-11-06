Bundi News: कोटा डिपो की रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, वाहन के उड़े परखच्चे

बूंदी। जिले के रायथल थाना क्षेत्र में गुरुवार को कोटा डिपो की रोडवेज बस अनियंत्रित होकर दो बाइकों से टकरा गई। हादसे में एक बाइक बस के अगले पहिए के नीचे आकर पूरी तरह चकनाचूर हो गई। वहीं, दूसरी बाइक पर सवार दूध लेकर जा रहा युवक बाल-बाल बच गया। उसको मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने रोडवेज बसों की तेज रफ्तार को लेकर नाराजगी जताते हुए बाइक मालिकों को मुआवजा देने की मांग की।