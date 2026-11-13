Rajasthan Roadways: झालाजी का बराना-बूंदी रोडवेज बस सेवा शुरू, 5 साल बाद 25 गांवों को मिली बड़ी राहत

Bundi Jhalaji Ka Barana Bus Service: राजस्थान के बूंदी जिले के झालाजी का बराना क्षेत्र के लोगों के लिए राहतभरी खबर है। करीब पांच साल से बंद पड़ी झालाजी का बराना-बूंदी रोडवेज बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। इससे कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र के करीब 25 गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से ग्रामीण इस बस सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे थे। झालाजी का बराना कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पिछले पांच वर्षों से रोडवेज बस सेवा बंद होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों को जिला मुख्यालय बूंदी तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों और अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे समय और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी होती थी।