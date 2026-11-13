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Rajasthan Roadways: झालाजी का बराना-बूंदी रोडवेज बस सेवा शुरू, 5 साल बाद 25 गांवों को मिली बड़ी राहत

बूंदी के झालाजी का बराना क्षेत्र में पांच साल बाद रोडवेज बस सेवा फिर शुरू हो गई है। इससे आसपास के 25 गांवों के लोगों को राहत मिलेगी। बस रात 1:20 बजे बूंदी से रवाना होगी।
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बूंदी

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Arvind Rao

Updated: 13 Nov 2026, 6:40 PM IST

bundi roadways bus service

झालीजी का बराना कस्बे के बस स्टैंड परिसर पर खड़ी बूंदी डिपो की रोडवेज बस (पत्रिका फोटो)

Bundi Jhalaji Ka Barana Bus Service: राजस्थान के बूंदी जिले के झालाजी का बराना क्षेत्र के लोगों के लिए राहतभरी खबर है। करीब पांच साल से बंद पड़ी झालाजी का बराना-बूंदी रोडवेज बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। इससे कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र के करीब 25 गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से ग्रामीण इस बस सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे थे। झालाजी का बराना कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पिछले पांच वर्षों से रोडवेज बस सेवा बंद होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों को जिला मुख्यालय बूंदी तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों और अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे समय और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी होती थी।

बस सेवा बंद होने का सबसे ज्यादा असर ग्रामीणों, विद्यार्थियों और रोजमर्रा के काम से बूंदी आने-जाने वाले लोगों पर पड़ रहा था। क्षेत्र के लोग लगातार बस सेवा शुरू करने की मांग उठा रहे थे।

25 गांवों के लोगों को मिलेगा फायदा

रोडवेज बस सेवा दोबारा शुरू होने से झालाजी का बराना के साथ आसपास के करीब 25 गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी। अब ग्रामीणों को बूंदी आने-जाने के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। इससे विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और अन्य यात्रियों को भी राहत मिलेगी।

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रात 1:20 बजे बूंदी बस स्टैंड से होगी रवाना

नई व्यवस्था के अनुसार रोडवेज बस प्रतिदिन देर रात 1:20 बजे बूंदी बस स्टैंड से रवाना होकर झालाजी का बराना पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 3 बजे झालाजी का बराना से वापस बूंदी के लिए प्रस्थान करेगी। वापसी के दौरान बस सुबह 5 बजे बूंदी बस स्टैंड पहुंचेगी।

जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से शुरू हुई सेवा

बस सेवा शुरू करवाने में अध्यक्ष हरिमंद कोचर के विशेष प्रयासों और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से इस सुविधा को बहाल करने की मांग कर रहे थे। अब बस सेवा शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि रोडवेज बस सेवा शुरू होने से केवल आवागमन की सुविधा ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि समय और पैसे की भी बचत होगी। साथ ही ग्रामीणों को जिला मुख्यालय से जुड़ने का एक नियमित सार्वजनिक परिवहन साधन मिल सकेगा।

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