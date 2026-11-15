Bundi News : 4.13 लाख मतदाताओं ने तय किया 373 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

पुरानी पीढ़ी के अनुभव के साथ नजर आया जेन-जी का उत्साह

पंचायती राज आम चुनाव के तहत शनिवार को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान में गुढ़ानाथावतान कस्बे के क्लीन एवं ग्रीन बूथ पर लोकतंत्र के प्रति अनूठी पारिवारिक सहभागिता देखने को मिली। यहां एक ही परिवार की तीन पीढिय़ों के 11 सदस्यों ने एक साथ मतदान कर लोकतांत्रिक परंपरा और जागरूकता का संदेश दिया। स्थानीय पंचमुखी बाजार निवासी 80 वर्षीय राधेश्याम थेबडिय़ा अपनी पत्नी विमला देवी (75), पौत्र वधु कृष्णा कुमारी (55), पुत्र सुरेश थेबडिय़ा (51), भतीजे महेश थेबडिय़ा (52) तथा नई जेन-जी पीढ़ी के प्रतिनिधि पौत्र किशन कुमार (25), दीपक माहेश्वरी (24), अजय माहेश्वरी (23), आनंद थेबडिय़ा (22), अभिनंदन माहेश्वरी (21) और राघव माहेश्वरी (19) के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य राधेश्याम थेबडिय़ा से लेकर सबसे युवा सदस्य राघव तक सभी ने लोकतंत्र के इस महोत्सव में भागीदारी निभाई। खास बात यह रही कि 19 वर्षीय राघव ने पहली बार मतदान किया। पहली बार वोट डालने को लेकर उसके चेहरे पर विशेष उत्साह और खुशी नजर आई। मतदान के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ सेल्फी लेकर इस यादगार पल को संजोया। तीन पीढिय़ों का यह सामूहिक मतदान लोकतांत्रिक जागरूकता और परिवार में मतदान के संस्कारों की प्रेरणा दी।