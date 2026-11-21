दुर्घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। लोगों ने घायल बलवीर को निजी वाहन की मदद से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, पत्नी को जब हादसे की सूचना मिली तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूचना पर कापरेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। पुलिस के हेड कांस्टेबल राकेश सैनी ने बताया कि शव को कापरेन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव उन्हें सौंप दिया गया।