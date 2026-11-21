Tonk Zila Pramukh : टोंक. जिला परिषद चुनाव के नतीजों के बाद अब जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। जिला परिषद की 31 सीटों में से कांग्रेस ने 25 पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं भाजपा को 5 और रालोपा को एक सीट मिली है। बहुमत के आंकड़े के साथ जिला प्रमुख का पद कांग्रेस के खाते में जाना तय है। अब पार्टी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिले की प्रथम नागरिक की कुर्सी किसके सिर सजेगी। जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस में दो प्रमुख नामों की चर्चा है।