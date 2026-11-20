वार्ड संख्या विजेता प्रत्याशी का नाम वर्ग पार्टी प्राप्त वोट

1 अजय वीर एससी कांग्रेस (INC) 1,770

2 गणेश कुमार मीणा एसटी कांग्रेस (INC) 2,064

3 अरुणा देवी सामान्य (महिला) कांग्रेस (INC) 1,542

4 फूलचन्द सामान्य कांग्रेस (INC) 2,231

5 द्वारिका सामान्य (महिला) कांग्रेस (INC) 1,520

6 बसन्ती एसटी (महिला) कांग्रेस (INC) 1,801

7 सीतादेवी गुर्जर ओबीसी (महिला) कांग्रेस (INC) 1,527

8 कृष्णा सामान्य (महिला) कांग्रेस (INC) 1,945

9 विशाल यादव सामान्य कांग्रेस (INC) 1,048

10 चमेली एससी (महिला) भाजपा (BJP) 1,769

11 सुरेश एसटी निर्दलीय (IND) 1,364

12 हेमलता एससी (महिला) कांग्रेस (INC) 1,758

13 राजू शर्मा सामान्य (महिला) भाजपा (BJP) 1,819

14 इंदुबाला ओबीसी (महिला) भाजपा (BJP) 1,560

15 सुरजन एसटी कांग्रेस (INC) 1,516

16 सन्तरा एससी (महिला) कांग्रेस (INC) 1,381

17 पदमा मीना एसटी (महिला) कांग्रेस (INC) 2,268

18 देवराज गुर्जर ओबीसी भाजपा (BJP) 1,795

19 राजाराम सामान्य कांग्रेस (INC) 1,228

20 मुकेश सांसी एससी निर्दलीय (IND) 1,242

21 संजू सामान्य (महिला) भाजपा (BJP) 1,430

22 हनुमान गुर्जर ओबीसी भाजपा (BJP) 1,571

23 दलराज ओबीसी कांग्रेस (INC) 1,848

24 कैलाश चन्द एससी कांग्रेस (INC) 1,965

25 ममता देवी सामान्य (महिला) कांग्रेस (INC) 1,962

26 अनिता देवी ओबीसी (महिला) कांग्रेस (INC) 2,658

27 तरुण ओबीसी भाजपा (BJP) 1,530

28 ममता जाट ओबीसी भाजपा (BJP) 1,704