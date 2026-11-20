Niwai Panchayat Samiti Election Results 2026: (फोटो पत्रिका)
Tonk Niwai Panchayat Samiti Election Results 2026: निवाई (टोंक)। पंचायत समिति निवाई के चुनाव परिणामों ने क्षेत्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। भाजपा के कब्जे में रही पंचायत समिति में इस बार कांग्रेस ने जोरदार वापसी करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 29 वार्डों में से कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रधान की कुर्सी पर अपना दावा बेहद मजबूत कर दिया है। भाजपा महज 8 सीटों पर सिमटकर रह गई। दो वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराकर दोनों प्रमुख दलों के चुनावी समीकरणों को चौंका दिया।
इस चुनाव में कांग्रेस की जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि निवर्तमान कार्यकाल में पंचायत समिति पर भाजपा का कब्जा था। उस समय 21 वार्डों में हुए चुनाव में भाजपा ने 13, कांग्रेस ने 6 और निर्दलीयों ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। भाजपा जहां अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रही। वहीं कांग्रेस ने 6 से सीधे 19 सीटों तक पहुंचकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया।
चुनाव की कमान कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक एवं प्रदेश महासचिव प्रशांत बैरवा ने संभाल रखी थी, जबकि भाजपा की ओर से विधायक रामसहाय वर्मा पूरे चुनाव में सक्रिय रहे। दोनों नेताओं ने अपने-अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। 29 वार्डों में मुकाबला प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही दलों ने अपनी जीत के दावे किए, लेकिन मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट जनादेश देकर तमाम चुनावी आकलनों को पीछे छोड़ दिया।
कांग्रेस की इस बड़ी जीत ने निवाई की सियासत में नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। अब प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस की राह आसान नजर आ रही है। वहीं भाजपा के सामने न केवल हार की समीक्षा, बल्कि पंचायत समिति में अपनी राजनीतिक पकड़ दोबारा मजबूत करने की चुनौती होगी।
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी का नाम
|वर्ग
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|1
|अजय वीर
|एससी
|कांग्रेस (INC)
|1,770
|2
|गणेश कुमार मीणा
|एसटी
|कांग्रेस (INC)
|2,064
|3
|अरुणा देवी
|सामान्य (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,542
|4
|फूलचन्द
|सामान्य
|कांग्रेस (INC)
|2,231
|5
|द्वारिका
|सामान्य (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,520
|6
|बसन्ती
|एसटी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,801
|7
|सीतादेवी गुर्जर
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,527
|8
|कृष्णा
|सामान्य (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,945
|9
|विशाल यादव
|सामान्य
|कांग्रेस (INC)
|1,048
|10
|चमेली
|एससी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,769
|11
|सुरेश
|एसटी
|निर्दलीय (IND)
|1,364
|12
|हेमलता
|एससी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,758
|13
|राजू शर्मा
|सामान्य (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,819
|14
|इंदुबाला
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,560
|15
|सुरजन
|एसटी
|कांग्रेस (INC)
|1,516
|16
|सन्तरा
|एससी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,381
|17
|पदमा मीना
|एसटी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,268
|18
|देवराज गुर्जर
|ओबीसी
|भाजपा (BJP)
|1,795
|19
|राजाराम
|सामान्य
|कांग्रेस (INC)
|1,228
|20
|मुकेश सांसी
|एससी
|निर्दलीय (IND)
|1,242
|21
|संजू
|सामान्य (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,430
|22
|हनुमान गुर्जर
|ओबीसी
|भाजपा (BJP)
|1,571
|23
|दलराज
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,848
|24
|कैलाश चन्द
|एससी
|कांग्रेस (INC)
|1,965
|25
|ममता देवी
|सामान्य (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,962
|26
|अनिता देवी
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,658
|27
|तरुण
|ओबीसी
|भाजपा (BJP)
|1,530
|28
|ममता जाट
|ओबीसी
|भाजपा (BJP)
|1,704
|29
|माया बाई जाट
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|779
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