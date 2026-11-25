Pali Zila Pramukh Election Result 2026: पाली जिले में लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। कल तक पति के साथ खेतों में मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाली 32 साल की सीता देवी बावरी अब जिले की सरकार की मुखिया बन गई हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत बने छोटे से मकान में रहने वाली सीता देवी अब ग्रामीण विकास से जुड़े अहम फैसले लेंगी। भाजपा की सीता देवी ने कांग्रेस की निरमा चौहान को पांच वोटों से हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाया है।