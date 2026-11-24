Pali Zila Pramukh Election: पाली जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों के बाद अब जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी को लेकर सियासी जोड़-तोड़ तेज हो गई। जिला परिषद में भाजपा को मिली बढ़त ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर उसका दावा मजबूत कर दिया, लेकिन पार्टी के प्रमुख दावेदार माने जा रहे देवलाल मेघवाल की हार ने भाजपा के भीतर नए समीकरण खड़े हो गए। अब जिला प्रमुख पद के लिए दूसरे दावेदार सामने हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस बहुमत से दूर होने के बावजूद राजनीतिक जोड़-तोड़ में जुटी है। उसमें अभी तक किसी का नाम अधिक चर्चा में नहीं है।