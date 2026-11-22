न्यायालय के आदेश पर दर्ज करवाए गए इस मामले में पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उसके चार बच्चे हैं। इनमें से उसने अपनी एक बेटी की हाल ही में उसकी मर्जी से सगाई की थी। सगाई की इस बात से परिजन इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने समाज की पंचायत बुला ली। पंचायत में पंचों ने परिवार पर कड़ा दंड लगाने का फैसला सुनाया। इस दौरान महिला के आभूषण छीन लिए गए और साथ ही परिवार पर अर्थदंड भी लगाया गया। इसके अलावा सजा के तौर पर परिवार को कड़ी धूप में भी खड़ा रखा गया।