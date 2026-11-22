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पाली. जिले के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र से एक बहुत चौंकाने वाला और अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां अपनी बेटी की मर्जी से उसकी सगाई करना एक मां और उसके चार बच्चों के लिए भारी प्रताड़ना का कारण बन गया। इस फैसले से नाराज परिजनों और समाज के पंचों ने बाकायदा पंचायत बुलाकर पीड़ित परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया। पंचों ने परिवार का हुक्का-पानी पूरी तरह बंद कर दिया और यहां तक कि गांव में उनके पानी भरने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी।
न्यायालय के आदेश पर दर्ज करवाए गए इस मामले में पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उसके चार बच्चे हैं। इनमें से उसने अपनी एक बेटी की हाल ही में उसकी मर्जी से सगाई की थी। सगाई की इस बात से परिजन इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने समाज की पंचायत बुला ली। पंचायत में पंचों ने परिवार पर कड़ा दंड लगाने का फैसला सुनाया। इस दौरान महिला के आभूषण छीन लिए गए और साथ ही परिवार पर अर्थदंड भी लगाया गया। इसके अलावा सजा के तौर पर परिवार को कड़ी धूप में भी खड़ा रखा गया।
पीड़ित महिला ने बताया कि पंचायत की इस प्रताड़ना और तुगलकी फरमान के खिलाफ न्याय पाने के लिए उसने पहले गुड़ा एंदला थाने और फिर पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय में भी अपनी शिकायत दी थी। हालांकि, उस समय कहीं भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन से कोई राहत नहीं मिलने के बाद आखिरकार पीड़िता ने न्याय के लिए न्यायालय की शरण ली।
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने पुलिस को इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद गुड़ा एंदला थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उसके सास-ससुर, जेठ-जेठानी और समाज के पंचों समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।
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