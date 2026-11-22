घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद इस हत्या और हमले के मामले में तीन सगे भाइयों लखन सिंह गुर्जर, विद्याराम और रामकुमार के अलावा परिवार के ही अन्य सदस्यों केदार, राजेश और देशराज के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दोषियों के खिलाफ कुल 35 गवाह पेश किए गए। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या एक ने इन 35 गवाहों की गवाही और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लखन सिंह गुर्जर, विद्याराम, रामकुमार, केदार, राजेश और देशराज को दोषी माना और सभी को आजीवन कारावास के साथ कुल तीन लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।