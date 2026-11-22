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बयाना (धौलपुर). गांव खेरी डांग में जमीनी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी और हत्या के करीब छह साल पुराने एक गंभीर मामले में बयाना के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या एक ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस प्रकरण में सुनवाई पूरी करते हुए तीन सगे भाइयों सहित एक ही परिवार के कुल छह लोगों को दोषी करार दिया है और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह सभी छह दोषियों पर कुल मिलाकर तीन लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
इस मामले में परिवादी पक्ष के अधिवक्ता चौबसिंह सूपा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना करीब छह साल पहले 26 अगस्त 2020 को घटित हुई थी। उस दिन गांव खेरी डांग में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते यह जमीनी विवाद काफी बढ़ गया और इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर बंदूक और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले और फायरिंग में करौली निवासी सियाराम को गोली लग गई। गोली लगने से सियाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हमले में देवीसिंह नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था।
घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद इस हत्या और हमले के मामले में तीन सगे भाइयों लखन सिंह गुर्जर, विद्याराम और रामकुमार के अलावा परिवार के ही अन्य सदस्यों केदार, राजेश और देशराज के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दोषियों के खिलाफ कुल 35 गवाह पेश किए गए। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या एक ने इन 35 गवाहों की गवाही और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लखन सिंह गुर्जर, विद्याराम, रामकुमार, केदार, राजेश और देशराज को दोषी माना और सभी को आजीवन कारावास के साथ कुल तीन लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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