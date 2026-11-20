भाजपा भले ही एक सीट जीती है लेकिन बसपा और निर्दलीयों के भरोसे पंचायत समिति में बोर्ड बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।विडंबना यह है कि इतने करीबी नतीजों के बीच दोनों ही पार्टियों को भितरघात का खतरा भी सत्ता रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं।कांग्रेस शासन में ही सरमथुरा पंचायत समिति गठित हुई थी। मगर यहां 15 वार्डों की पंचायत समिति में कांग्रेस पार्टी बहुमत से एक कदम पिछड़ गई। कांग्रेस को सात, भाजपा को एक कांग्रेस, बसपा दो और पांच वार्डों में निर्दलीय को जीत मिली। कांग्रेस को निर्दलीय का साथ मिला तो सरमथुरा पंचायत समिति में कांग्रेस का प्रधान बनना तय है। अगर बसपा और निर्दलीयों ने भाजपा का साथ दिया तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है।