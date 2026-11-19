परिवाद में बताया कि जनाना अस्पताल में कार्यरत डॉ.दीपक गुप्ता से पत्नी जूली (27) का इलाज चल रहा था। जिस पर नार्मल डिलेवरी की बात कही। लेकिन बाद में ऑपरेशन की बात कही। मेट्रो हॉस्पिटल धौलपुर में भर्ती होने के लिए कहा, सलाह पर भर्ती करा दिया। आरोप है कि गत 24 अगस्त को डॉ.दीपक, डॉ.एमपी शर्मा, डॉ.नताशा व अन्य स्टाफ ने लापरवाहीपूर्ण तरीके से ऑपरेशन किया। पांच दिन भर्ती रखने के बाद 28 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन इसके बाद पत्नी की लगातार तबीयत बिगड़ती गई। बताया तो चिकित्सक ने कहा कि ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है। मवाद को साफ कर भेज दिया। तबीयत अधिक बिगडऩे पर गत 10 अक्टूबर फिर कॉल करके मेट्रो हॉस्पिटल में फिर भर्ती कराया। यहां फिर सामान्य इंफेक्शन बता कर घर भेज दिया। हालत खराब होने पर 14 अक्टूबर को आगरा ले गए और सर्जन की सलाह पर सीटी स्कैन हुआ। जांच में मालूम हुआ कि ऑपरेशन के दौरान सर्जीकल तौलिया समेत पेट पर टांके लगा दिए। जिससे आंत सडऩे लगी। आगरा में वापस ऑपरेशन हुआ और सर्जीकल तौलिया को बाहर निकाला। साथ ही खराब आंत का इलाज किया गया। इस दौरान पत्नी की हालत बिगड़ गई। ऑपरेशन के दौरान खराब आंत को बाहर निकाल दिया। कहा कि पत्नी का अभी भी इलाज चल रहा है। परिवाद में संबंधित चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज करने की बात कही है। साथ ही मेट्रो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।