राजस्थान के सिरोही जिले की रेवदर पंचायत समिति में बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा के सामने अब प्रधान पद के चयन की चुनौती खड़ी हो गई है। प्रधान पद अनारक्षित होने से दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में भाजपा के तीन से चार प्रमुख चेहरों के नाम चर्चा में हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद पार्टी के लिए प्रधान का चयन आसान नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर, भाजपा के भीतर संभावित खींचतान को देखते हुए कांग्रेस भी राजनीतिक समीकरणों पर नजर बनाए हुए है।