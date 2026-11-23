भामाशाह आरके ट्रस्ट के चेयरमैन रमेश पी. शाह ने कहा कि अपनी मातृभूमि कालंद्री में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने चार सपने संजोए थे। आज उनके साकार होने से वे बेहद खुश हैं। पहला सपना था कि विद्यालय का लोकार्पण पद्म भूषण डाॅ. अरविन्द पनगडिया के हाथों हो और दूसरा कि डॉ. शोभना वर्धमान इस अवसर पर मौजूद रहें। उन्होंने बताया कि उनका एक सपना यह भी है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाली हर बालिका बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का साहस रखे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल भवन बनाना नहीं, बल्कि विद्यालय के साथ हमेशा खड़े रहना है।