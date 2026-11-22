नवंबर में 24, 25 और 26 तारीख तथा दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 तारीख को बड़ी संख्या में शादियां हैं। ऐसे में वर और वधू पक्ष के लोग अपने बजट के हिसाब से गहने खरीद रहे हैं। ज्वेलरी विक्रेता जुगल किशोर सोनी के मुताबिक, तैयार गहनों की बिक्री के साथ नए आभूषण बनवाने के ऑर्डर भी बढ़े हैं। ज्वेलरी कारोबारी कपिल सोनी ने बताया कि एक साल से अधिक समय तक ऊंचे भाव के कारण कारोबार प्रभावित रहा। अब कीमतें घटने से शहर के साथ आसपास के गांवों से भी ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं।