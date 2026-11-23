चूरू जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने गांवों की सरकार में नए चेहरों और राजनीतिक अनुभव का दिलचस्प समीकरण खड़ा किया है। जिला परिषद की कुल 39 सीटों में कांग्रेस ने 21, भाजपा ने 17 और माकपा ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि निर्वाचित सदस्यों में 35 पहली बार जिला परिषद पहुंचे हैं। इनमें किसी ने सामाजिक कार्यों के दम पर राजनीति में अपनी जगह बनाई तो किसी को परिवार की राजनीतिक विरासत का सहारा मिला। वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी हैं, जिनकी राजनीतिक यात्रा किसान आंदोलनों, ग्रामीण समस्याओं और सामाजिक सरोकारों से होकर गुजरी है। नए चेहरों के बीच राजनीतिक विरासत और अनुभव रखने वाले 4 सदस्यों की मौजूदगी ने जिला प्रमुख पद के चुनाव को भी रोचक बना दिया है। चुनाव परिणाम के बाद अब राजनीतिक दलों में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर जोड़-तोड़ तेज होने लगी है।