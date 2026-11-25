Varsha Jhala becomes Zila Pramukh Jhalawar (Patrika Photo)
Jhalawar Zila Pramukh Election Result 2026: राजस्थान के झालावाड़ जिले में जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा ने कांटे के मुकाबले में जीत दर्ज की है। भाजपा की 21 वर्षीय वर्षा झाला ने कांग्रेस की कुसुमलता मीणा को महज एक वोट से हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाया। वर्षा झाला को 17 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की कुसुमलता मीणा को 16 वोट मिले। 33 सदस्यीय जिला परिषद में दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस जीत के साथ ही भाजपा अपना जिला परिषद बोर्ड बचाने में कामयाब रही।
जिला प्रमुख चुनाव को लेकर बुधवार सुबह से ही भाजपा और कांग्रेस के खेमों में राजनीतिक हलचल तेज रही। मतदान शुरू होते ही दोनों दलों के निर्वाचित जिला परिषद सदस्य समूहों में जिला परिषद कार्यालय पहुंचे। वहीं, दोनों पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यालय के बाहर जुटे रहे। महज एक सीट के अंतर के चलते अंतिम समय तक चुनाव परिणाम को लेकर उत्सुकता बनी रही।
जिला प्रमुख चुनाव के दौरान कांग्रेस का एक जिला परिषद सदस्य सबसे आखिर में अकेले मतदान करने पहुंचा। उसके मतदान करने तक दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की नजरें चुनाव परिणाम पर टिकी रहीं। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू हुई। जैसे ही भाजपा प्रत्याशी वर्षा झाला को 17 वोट मिलने की पुष्टि हुई, भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद वर्षा झाला को जिला प्रमुख निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
झालावाड़ जिला परिषद की कुल 33 सीटों में से भाजपा ने 17 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद महज एक सीट के अंतर ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। दोनों दलों में क्रॉस वोटिंग की आशंका बनी हुई थी। हालांकि, जिला प्रमुख चुनाव में दोनों प्रत्याशियों को अपनी-अपनी पार्टी के सदस्यों की संख्या के बराबर वोट मिले। भाजपा अपना बहुमत बरकरार रखने में सफल रही।
झालावाड़ की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख वर्षा झाला महज 21 साल की हैं। उन्होंने बीए और बीएड की पढ़ाई की है। वर्षा भाजपा के रायपुर मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह झाला की बेटी हैं। कम उम्र में जिला परिषद सदस्य बनने के बाद अब उन्होंने जिला प्रमुख की कुर्सी भी हासिल कर ली है। वर्षा की जीत के साथ ही झालावाड़ जिला परिषद की कमान एक युवा महिला जनप्रतिनिधि के हाथों में आ गई है।
|वार्ड
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी
|कौन जीता?
|1
|करण सिंह
|पुष्पा कंवर
|धर्मेंद्र (AAP)
|पुष्पा कंवर
|2
|राधा कुंवर
|रूकमण बाई
|—
|राधा कुंवर
|3
|सुमित्रा
|संदीप
|—
|संदीप
|4
|मुन्ना बाई
|प्रियंका
|—
|प्रियंका
|5
|अनोख बाई
|चतर बाई
|पायल मेघवाल (BSP)
|चतर बाई
|6
|सोना कुंवर
|देवास बाई
|—
|देवास बाई
|7
|प्रेम बाई
|लीला बाई
|—
|लीला बाई
|8
|दिनेश
|कैलाश
|—
|दिनेश
|9
|राजकुंवर
|गेंद कुंवर बाई
|—
|गेंद कुंवर बाई
|10
|विष्णु लाल
|मनीष कुमार
|—
|मनीष कुमार
|11
|कुशवंत नागर
|विष्णु प्रसाद
|—
|कुशवंत नागर
|12
|राम पाटीदार
|पिंकी कंवर
|अजय कुमार (AAP)
|राम पाटीदार
|13
|मीनाक्षी झाला
|प्रतिमा कुमारी
|—
|मीनाक्षी झाला
|14
|बिरधीलाल नागर
|बालचन्द
|—
|बालचन्द
|15
|वर्षा झाला
|सीमा कंवर
|शालू झाला (AAP)
|वर्षा झाला
|16
|राकेश
|रामदयाल
|—
|राकेश
|17
|तारिका पारेता
|गीता बाई
|—
|गीता बाई
|18
|घनश्याम
|महेंद्र कुमार
|—
|महेंद्र कुमार
|19
|प्रेम बाई
|—
|—
|प्रेम बाई (BJP), निर्विरोध
|20
|लालचन्द
|सावरलाल
|—
|लालचन्द
|21
|सरोज
|अर्चना नागर
|—
|सरोज
|22
|कपिल कुमार
|राजेंद्र प्रसाद
|—
|राजेंद्र प्रसाद
|23
|अरुणा कुमारी
|विमला
|—
|विमला
|24
|विष्णु बाई
|कमलेश कुमारी
|—
|कमलेश कुमारी
|25
|मोहर बाई
|चाहन्या नागर
|—
|चाहन्या नागर
|26
|अल्का मीना
|कुसुमलता
|—
|कुसुमलता
|27
|रुकमणी बाई
|संजू कुमारी
|चंद्रसिंह (BSP), प्रेमचंद (AAP)
|रुकमणी बाई
|28
|हेमराज
|रमकू बाई
|—
|हेमराज
|29
|मंजुलता
|राजकुमार
|—
|मंजुलता
|30
|भंवरलाल
|धनसिंह
|—
|भंवरलाल
|31
|गजेन्द्र कुमार
|प्रीतम मीना
|—
|गजेन्द्र कुमार
|32
|खुशाली लववंशी
|सिलोचना
|—
|खुशाली लववंशी
|33
|पवन सिंह
|समंदर
|सुमेर सिंह (AAP)
|पवन सिंह
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