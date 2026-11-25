वार्ड भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी अन्य प्रत्याशी कौन जीता?

1 करण सिंह पुष्पा कंवर धर्मेंद्र (AAP) पुष्पा कंवर

2 राधा कुंवर रूकमण बाई — राधा कुंवर

3 सुमित्रा संदीप — संदीप

4 मुन्ना बाई प्रियंका — प्रियंका

5 अनोख बाई चतर बाई पायल मेघवाल (BSP) चतर बाई

6 सोना कुंवर देवास बाई — देवास बाई

7 प्रेम बाई लीला बाई — लीला बाई

8 दिनेश कैलाश — दिनेश

9 राजकुंवर गेंद कुंवर बाई — गेंद कुंवर बाई

10 विष्णु लाल मनीष कुमार — मनीष कुमार

11 कुशवंत नागर विष्णु प्रसाद — कुशवंत नागर

12 राम पाटीदार पिंकी कंवर अजय कुमार (AAP) राम पाटीदार

13 मीनाक्षी झाला प्रतिमा कुमारी — मीनाक्षी झाला

14 बिरधीलाल नागर बालचन्द — बालचन्द

15 वर्षा झाला सीमा कंवर शालू झाला (AAP) वर्षा झाला

16 राकेश रामदयाल — राकेश

17 तारिका पारेता गीता बाई — गीता बाई

18 घनश्याम महेंद्र कुमार — महेंद्र कुमार

19 प्रेम बाई — — प्रेम बाई (BJP), निर्विरोध

20 लालचन्द सावरलाल — लालचन्द

21 सरोज अर्चना नागर — सरोज

22 कपिल कुमार राजेंद्र प्रसाद — राजेंद्र प्रसाद

23 अरुणा कुमारी विमला — विमला

24 विष्णु बाई कमलेश कुमारी — कमलेश कुमारी

25 मोहर बाई चाहन्या नागर — चाहन्या नागर

26 अल्का मीना कुसुमलता — कुसुमलता

27 रुकमणी बाई संजू कुमारी चंद्रसिंह (BSP), प्रेमचंद (AAP) रुकमणी बाई

28 हेमराज रमकू बाई — हेमराज

29 मंजुलता राजकुमार — मंजुलता

30 भंवरलाल धनसिंह — भंवरलाल

31 गजेन्द्र कुमार प्रीतम मीना — गजेन्द्र कुमार

32 खुशाली लववंशी सिलोचना — खुशाली लववंशी