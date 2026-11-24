Jhalawar Panchayat Election 2026: झालावाड़ जिला परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद अब वार्ड-13 की मतगणना को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने प्रशासन पर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 99 वोट को 299 बताकर चुनाव परिणाम बदल दिया गया। इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमार नागर और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर पुनर्मतगणना कराने की मांग की। वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोपों पर कहा कि रिजल्ट शीट पर एजेंटों के हस्ताक्षर हैं। ज्ञापन में उठाए गए तथ्यों की जांच करवाई जाएगी।