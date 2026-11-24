Fertilizer Online Booking: खाद की किल्लत, कालाबाजारी और अनियमित बिक्री रोकने के लिए कृषि विभाग ने नई व्यवस्था तैयार की है। अब किसानों को खाद खरीदने के लिए गैस सिलेंडर की तर्ज पर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। अलवर जिले में 25 नवंबर से उर्वरक वितरण की नई व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत किसान अपनी फार्मर आईडी के आधार पर ही खाद की बुकिंग और खरीद कर सकेंगे। जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी, उन्हें खाद नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था से खाद वितरण पर नजर रखने के साथ ही यह पता लगाना आसान होगा कि किस किसान ने कितनी मात्रा में खाद खरीदा है।