अलवर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर घबराएं नहीं और तुरंत CEIR पोर्टल www.ceir.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए संबंधित थाने में भी संपर्क किया जा सकता है। वहीं, किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी होने पर 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अलवर जिले में साइबर सहायता के लिए 8764874306 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। समय पर शिकायत दर्ज कराने से पुलिस को मोबाइल ट्रेस करने और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है