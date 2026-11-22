पुलिस के अनुसार, लापता होने वालों में वार्ड संख्या एक से कांग्रेस की नवनिर्वाचित सदस्य सविता पत्नी युद्धवीर जाट निवासी जकोपुर शामिल हैं। वहीं, वार्ड संख्या 14 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करने वाले जितेंद्र कुमार निवासी जौड़िया भी लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा वार्ड संख्या छह से कांग्रेस की नवनिर्वाचित सदस्य रचना पत्नी सरजीत सिंह निवासी नांगल सालिया के भी लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई है।