राजनीति के जानकार मानते हैं कि अब कांग्रेस की एक चूक भाजपा के लिए जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने का मौका बन सकती है। अलवर जिला परिषद की 39 सीटों में से कांग्रेस ने 33, भाजपा ने 4 और निर्दलीयों ने 2 वार्डों में जीत दर्ज की है। इसके बावजूद भाजपा ने अपनी पार्टी का जिला प्रमुख बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसके लिए बाड़ाबंदी स्थल कोलकाता में रणनीति तैयार की जा रही है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव 22 नवंबर को विदेश से दिल्ली लौटेंगे। इसके बाद सुबह 9 बजे जिला प्रमुख बनाने सहित अन्य राजनीतिक समीकरणों पर दिल्ली में चर्चा होगी। पार्टी इसी बैठक में आगे की रणनीति तय करेगी। भाजपा को भी पता है कि 3 सीटों से 20 तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन उसकी नजर कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान पर है।