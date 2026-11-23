व्यापारियों के मुताबिक, कुछ किसान कट्टे भरते समय नीचे अच्छी प्याज रखते हैं और बीच में गली-सड़ी प्याज भर देते हैं। ऊपर से देखने पर कट्टे में प्याज अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जब मंडी में तुलाई के दौरान कट्टे खोले जाते हैं तो अंदर काफी मात्रा में खराब प्याज निकलती है। इससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होता है। कई बार खरीदे गए माल में खराब प्याज की मात्रा ज्यादा निकलने से पूरी खरीद का हिसाब बिगड़ जाता है। इसी वजह से व्यापारी खराब क्वालिटी की प्याज के लिए कम भाव लगा रहे हैं।