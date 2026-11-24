Alwar Zila Pramukh Election: अलवर जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए सियासी घमासान अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। बाड़ाबंदी में गए भाजपा और कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य आज यानी मंगलवार को अलवर लौटेंगे। 25 नवंबर को जिला प्रमुख का चुनाव होगा और शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में दोनों ही दलों ने अंतिम समय में अपने-अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। भाजपा खेमे से कांग्रेस की बाड़ाबंदी में शामिल एक-दो पार्षदों के पास फोन पहुंचने की चर्चा है, लेकिन बात सार्वजनिक होने से सेंध लगाने की कोशिश सफल नहीं हो सकी। अब भाजपा नेता पार्षदों के परिवार के लोगों से संपर्क साध रहे हैं।