Mustard Price Jump: सरसों के दामों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। कृषि उपज मंडी में सरसों के भाव 10 हजार 800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। पिछले एक महीने में ही कीमतों में करीब 2 हजार रुपए प्रति क्विंटल का उछाल आया है। मंडी में सरसों की आवक कम होने और बाजार में मांग के मुकाबले आपूर्ति घटने से भाव लगातार बढ़ रहे हैं। इसका असर अब तेल मिलों पर भी दिखाई देने लगा है। सरसों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से अलवर की कुछ तेल मिलों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का अनुमान है कि यही स्थिति बनी रही तो सरसों के भाव 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकते हैं।