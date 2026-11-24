Bhilwara CA Student Prachi Mehta Death Case: भीलवाड़ा: सुभाषनगर स्थित लवकुश मेडिकल स्टोर पर कथित तौर पर गलत इंजेक्शन लगाने के बाद सीए छात्रा प्राची मेहता की मौत के मामले में औषधि नियंत्रण विभाग ने कार्रवाई करते हुए फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर अनियमितताओं की रिपोर्ट तैयार की थी।