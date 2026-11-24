लंबे समय से गौभक्तों और श्रद्धालुओं की ओर से जयपुर से नंदगांव तक सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग की जा रही थी। अब इस मांग के पूरी होने से नंदगांव स्थित विशाल गौशाला में दर्शन और गौसेवा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी। खासकर अमावस्या और अन्य धार्मिक पर्वों पर यहां पहुंचने वाले गौभक्तों को बस बदलने या निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।S