Manoharpur Dausa Highway: जमवारामगढ़। मनोहरपुर-दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग-148 को फोरलेन बनाने की कवायद फिर तेज हुई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 62.235 किलोमीटर लंबे हाईवे को चार लेन में चौड़ा करने और पक्के शोल्डर सहित उन्नयन कार्य के लिए 919.20 करोड़ रुपए की निविदा जारी की है। इससे लंबे समय से फोरलेन की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों को राहत की उम्मीद जगी है। विधायक महेंद्र पाल मीना ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह का आभार जताया है।