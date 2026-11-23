Manoharpur Dausa Highway. Photo- Patrika
Manoharpur Dausa Highway: जमवारामगढ़। मनोहरपुर-दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग-148 को फोरलेन बनाने की कवायद फिर तेज हुई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 62.235 किलोमीटर लंबे हाईवे को चार लेन में चौड़ा करने और पक्के शोल्डर सहित उन्नयन कार्य के लिए 919.20 करोड़ रुपए की निविदा जारी की है। इससे लंबे समय से फोरलेन की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों को राहत की उम्मीद जगी है। विधायक महेंद्र पाल मीना ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह का आभार जताया है।
एनएचएआई की ओर से 19 नवंबर को जारी निविदा के अनुसार कार्य हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 919.20 करोड़ रुपए है, जबकि मूल्यांकन के लिए अनुमानित बोली परियोजना लागत 800.66 करोड़ रुपए रखी गई है। इससे पहले भी फोरलेन के लिए निविदा जारी हुई थी, लेकिन प्रक्रिया के दौरान इसे निरस्त कर दिया गया था।
मनोहरपुर-दौसा हाईवे दुर्घटनाओं के चलते किलर हाईवे के नाम से पहचान बना चुका है। इस मार्ग से खाटूश्यामजी, सालासर बालाजी और करणी माता के दर्शन के लिए दिल्ली, हरियाणा, यूपी और एमपी सहित कई राज्यों के श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। बीते दो वर्षों में यहां हादसों में 97 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने फोरलेन निर्माण के साथ दुर्घटना संभावित स्थलों और खतरनाक घुमावों का स्थायी समाधान करने की मांग की है।
फोरलेन बनने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आवागमन सुगम होगा। यह क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है।
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