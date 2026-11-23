जयपुर। जयपुर जंक्शन पर लगातार बढ़ रहे यात्रीभार और ट्रेनों के दबाव को कम करने के लिए रेलवे शहर के उपनगरीय स्टेशनों के नेटवर्क को मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी में कनकपुरा, ढेहर का बालाजी, सांगानेर और दुर्गापुरा के बाद अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर भी सेकंड एंट्री बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने इस परियोजना के लिए प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत स्टेशन के दूसरे छोर पर एक नया भवन बनाकर वहां आधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस विस्तार से न केवल मुख्य जंक्शन पर भीड़ का दबाव बंटेगा, बल्कि शहर के उपनगरीय रेल ढांचे को भी नई मजबूती मिलेगी।