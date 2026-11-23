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जयपुर। जोधपुर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई है। जोधपुर के लोहावट के पास रेलवे ट्रैक पर लोहे की पटरी का बड़ा टुकड़ा रखा मिला है। आशंका है कि असामाजिक तत्वों ने ट्रेन को पलटाने के इरादे से इसे ट्रैक पर रखा था। हालांकि समय रहते ट्रेन चालक की नजर इस पर पड़ गई और बड़ा हादसा टल गया। चालक ने तुरंत ट्रेन रोककर आरपीएफ को सूचना दी। घटना दो दिन पहले की बताई जा रही है। आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार ट्रेन चालक ने रेलवे ट्रैक पर लोहे का बड़ा टुकड़ा देखा तो तत्काल ट्रेन रोक दी। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे ट्रैक पर इस तरह लोहे का टुकड़ा मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि यह टुकड़ा किसने और किस उद्देश्य से ट्रैक पर रखा था।
इससे पहले श्रीगंगानगर जिले में 3 नवंबर को अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर गांव 50 जीबी के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में पटरी के नीचे लगे सीमेंट के दो से तीन स्लीपर नष्ट हो गए थे। धमाका इतना तेज था कि स्लीपर के अंदर लगा सरिया बाहर निकल आया और रेलवे लाइन के क्लिप भी पटरी से अलग हो गए थे। जानकारी के अनुसार, अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली ट्रेन के गुजरने के कुछ देर बाद धमाका हुआ था। यह अनूपगढ़ से बठिंडा जाने वाली ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश थी।
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