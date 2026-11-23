इससे पहले श्रीगंगानगर जिले में 3 नवंबर को अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर गांव 50 जीबी के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में पटरी के नीचे लगे सीमेंट के दो से तीन स्लीपर नष्ट हो गए थे। धमाका इतना तेज था कि स्लीपर के अंदर लगा सरिया बाहर निकल आया और रेलवे लाइन के क्लिप भी पटरी से अलग हो गए थे। जानकारी के अनुसार, अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली ट्रेन के गुजरने के कुछ देर बाद धमाका हुआ था। यह अनूपगढ़ से बठिंडा जाने वाली ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश थी।