Pratapgarh Zila Pramukh Election Result 2026: प्रतापगढ़ जिले में जिला प्रमुख चुनाव के नतीजों ने सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के गृह जिले में भाजपा ने भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के समर्थन से जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा के पक्ष में 15 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस को 10 वोट मिले। खास बात यह रही कि कांग्रेस के पास 11 जिला परिषद सदस्य होने के बावजूद पार्टी प्रत्याशी को केवल 10 वोट मिले। ऐसे में कांग्रेस के एक सदस्य की क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है। वहीं, बीएपी के सात सदस्यों के समर्थन से भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। सुबह से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशियों के बीच मुकाबले, गठबंधन की चर्चाओं और मतदान के दौरान हुई सियासी हलचल के बाद मतगणना में भाजपा के पक्ष में परिणाम आया।