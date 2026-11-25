भाजपा की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख हरकी देवी (पत्रिका फोटो)
Pratapgarh Zila Pramukh Election Result 2026: प्रतापगढ़ जिले में जिला प्रमुख चुनाव के नतीजों ने सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के गृह जिले में भाजपा ने भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के समर्थन से जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा के पक्ष में 15 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस को 10 वोट मिले। खास बात यह रही कि कांग्रेस के पास 11 जिला परिषद सदस्य होने के बावजूद पार्टी प्रत्याशी को केवल 10 वोट मिले। ऐसे में कांग्रेस के एक सदस्य की क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है। वहीं, बीएपी के सात सदस्यों के समर्थन से भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। सुबह से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशियों के बीच मुकाबले, गठबंधन की चर्चाओं और मतदान के दौरान हुई सियासी हलचल के बाद मतगणना में भाजपा के पक्ष में परिणाम आया।
प्रतापगढ़ जिला प्रमुख चुनाव को लेकर सुबह से ही जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थीं। सुबह 10 बजे निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन के लिए सुबह 11 बजे तक का समय निर्धारित था। इसके बाद नामांकन पत्रों की संवीक्षा और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई।
कांग्रेस ने इंदिरा देवी मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि भाजपा की ओर से हकरी कुमारी मीणा ने नामांकन दाखिल किया। वहीं, बीएपी की ओर से रेखा ने मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के संकेत दिए। भाजपा की ओर से निम्बाहेड़ा विधायक चंद कृपलानी सहित पार्टी के पदाधिकारी भी चुनावी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे।
नाम वापसी के समय सबसे बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब बीएपी प्रत्याशी रेखा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके साथ ही कांग्रेस की इंदिरा देवी मीणा और भाजपा की हकरी कुमारी मीणा के बीच सीधा मुकाबला रह गया।
बीएपी प्रत्याशी के मैदान से हटने के बाद भाजपा और बीएपी के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गईं। दोनों दलों के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी अलग बैठकर चर्चा करते नजर आए। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस खेमे में भी राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। सवाल उठने लगे कि क्या बीएपी के सात सदस्य भाजपा के समर्थन में मतदान करेंगे और क्या प्रतापगढ़ में दोनों दल मिलकर जिला प्रमुख बनाएंगे?
दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। मतदान के दौरान भी कलेक्ट्रेट परिसर में सियासी माहौल गर्म रहा। कांग्रेस के सभी 11, भाजपा के सात और बीएपी के सात जिला परिषद सदस्य मतदान के लिए पहुंचे।
भाजपा और बीएपी के सदस्य अपने-अपने पदाधिकारियों के साथ एक साथ मतदान केंद्र की ओर पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने दोनों दलों के पदाधिकारियों और सदस्यों के एक साथ पहुंचने पर नाराजगी जताई। मौके पर पुलिस भी सतर्क हो गई और सभी को बैरिकेडिंग के बाहर किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 25 सदस्यों ने मतदान किया।
मतदान के बाद मतगणना शुरू हुई और नतीजों ने पूरे चुनावी घटनाक्रम पर मुहर लगा दी। भाजपा के पक्ष में 15 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस को 10 वोट मिले। इस तरह भाजपा की हकरी कुमारी मीणा ने जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर ली।
चुनाव में बीएपी के सात सदस्यों का समर्थन भाजपा के साथ रहा। वहीं, कांग्रेस के पास 11 सदस्य होने के बावजूद पार्टी प्रत्याशी को केवल 10 वोट मिले। इससे कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई। राजनीतिक समीकरण के लिहाज से भाजपा के सात और बीएपी के सात सदस्यों का समर्थन मिलाकर कुल 14 वोट होते हैं, लेकिन भाजपा के पक्ष में 15 वोट पड़ने से एक अतिरिक्त वोट भी उसके खाते में गया।
प्रतापगढ़ का यह चुनाव दक्षिण राजस्थान के बदलते राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी अहम रहा। प्रतापगढ़ में बीएपी के समर्थन से भाजपा ने जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर ली। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के गृह जिले में भाजपा का जिला प्रमुख बनने के साथ ही जिले की राजनीति में नया समीकरण सामने आया है।
अब सभी की निगाहें 26 नवंबर को होने वाले उप जिला प्रमुख चुनाव और इसके बाद 27 नवंबर को पंचायत समिति प्रधान तथा 28 नवंबर को उप प्रधान के चुनाव पर रहेंगी। इन चुनावों में भी राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन, समर्थन और सियासी समीकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है।
|उम्मीदवार
|राजनीतिक दल
|प्राप्त वोट
|परिणाम
|हकरी देवी मीणा
|भाजपा
|15
|विजयी
|इंदिरा मीणा
|कांग्रेस
|10
|पराजित
|कुल
|25
प्रतापगढ़ की 25 सदस्यीय जिला परिषद में कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी के खाते में 7-7 सीटें आई थीं। जिला प्रमुख बनाने के लिए 13 सदस्यों का समर्थन जरूरी था। भाजपा और BAP के पास कुल 14 सदस्य थे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी को 15 वोट मिले। वहीं, कांग्रेस को अपने सदस्यों की संख्या से एक वोट कम मिला। इससे कांग्रेस के खेमे में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है।
इससे पहले जिला प्रमुख चुनाव के लिए भाजपा और BAP के जिला परिषद सदस्य एक साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों से समझाइश कर उन्हें परिसर से बाहर निकाला और स्थिति संभाली।
प्रतापगढ़ जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में सत्ता की चाबी भारत आदिवासी पार्टी के हाथ में थी। भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत भी BAP के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। आखिरकार भाजपा और BAP की सियासी एकजुटता कामयाब रही और भाजपा ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। वहीं, सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।
|वार्ड
|भाजपा
|कांग्रेस
|BAP
|अन्य
|विजेता का नाम
|1
|✓
|-
|-
|-
|देऊ
|2
|-
|✓
|-
|-
|ओमप्रकाश
|3
|✓
|-
|-
|-
|रामकन्या
|4
|-
|✓
|-
|-
|बहादुरमल
|5
|-
|✓
|-
|-
|रमेश चन्द्र
|6
|-
|✓
|-
|-
|समुडी मीणा
|7
|-
|✓
|-
|-
|नाती
|8
|✓
|-
|-
|-
|हकरी कुमारी
|9
|-
|-
|✓
|-
|रेखा कुमारी मीणा
|10
|✓
|-
|-
|-
|कैलाशी कुमारी
|11
|-
|-
|✓
|-
|गीता
|12
|-
|-
|✓
|-
|ममता
|13
|-
|-
|✓
|-
|सुरता
|14
|✓
|-
|-
|-
|रामचन्द्र
|15
|-
|-
|✓
|-
|राजेश कुमार मीणा
|16
|-
|-
|✓
|-
|गोवर्धन लाल मीणा
|17
|✓
|-
|-
|-
|शैलेन्द्र कुमार
|18
|-
|-
|✓
|-
|रमेश चन्द्र मीणा
|19
|-
|✓
|-
|-
|लीला बाई
|20
|-
|✓
|-
|-
|लीला देवी कुमावत
|21
|-
|✓
|-
|-
|दिनेश चन्द्र जाट
|22
|-
|✓
|-
|-
|इन्द्रा देवी
|23
|✓
|-
|-
|-
|कल्पना
|24
|-
|✓
|-
|-
|सपना कुमारी मीणा
|25
|-
|✓
|-
|-
|जगदीश चन्द्र
|कुल
|7
|11
|7
|0
|25
कुल 25 वार्डों के परिणाम
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