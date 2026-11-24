Pratapgarh Badi Sadri Panchayat Samiti Election: बड़ीसादड़ी (प्रतापगढ़): पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस को तीन-चौथाई बहुमत मिलने के बाद जहां पार्टी खेमे में उत्साह है, वहीं प्रधान पद को लेकर सियासी खींचतान और दावेदारी की दौड़ शुरू हो गई है। बहुमत के साथ ही कांग्रेस के विजयी प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी में भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों को कांग्रेस नेता बद्रीलाल जाट के निर्देशन में अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, जहां से फिलहाल प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्रॉस वोटिंग या किसी भी तरह की संभावित टूट को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।