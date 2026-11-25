बहुमत होने के बावजूद भाजपा में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आई है। पार्टी से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर भाजपा सदस्य चौथाराम ने नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की और कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मामला बढ़ता देख भाजपा नेता चौथाराम को समझाने के लिए सांसद सेवा केंद्र के अंदर ले गए। इसी दौरान बाहर कांग्रेस के नेता पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पाली विधायक भीमराज भाटी ने आरोप लगाया कि हम अंदर जाने के लिए दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन भाजपा नेता एक सार्वजनिक सरकारी कार्यालय के अंदर बैठकर पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां चलाते रहे।