Bundi : बूंदी के आजाद पार्क स्थित नेहरू उद्यान से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाने का मामला अब प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। प्रतिमा हटाने की कार्रवाई पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने राज्य सरकार की सोच को संकीर्ण मानसिकता वाला बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने भी इस कार्रवाई की निंदा करते हुए सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।