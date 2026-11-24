Rajasthan Politics : जोधपुर. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने निकाय चुनावों में जो गुण्डागर्दी की थी, वही अभी पंचायत चुनाव में की जा रही है। भरतपुर में कांग्रेस के 18 सदस्यों को पार्टी कार्यालय में कांग्रेस से चुनाव जीतने और कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट देने की घोषणा करनी पड़ी थी। पुलिस बार-बार इनके पीछे जा रही है। जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रक्रिया के तहत सीनियर पर्यवेक्षकों को जिलों में भेजा है। जो जीतने वाला है, उसको ही पर्यवेक्षक टिकट देने का फैसला करेंगे। दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान व उप प्रधान के टिकट के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो भी दावेदार सुबह से मिलने आ रहे हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि जिसके पक्ष में प्रत्याशी हैं, उनको टिकट मिलेगा। जिला प्रमुख पद पर जीतने के सवाल पर पूर्व सीएम गहलोत ने उम्मीद जताई कि भाजपा के बेईमानी करने के बावजूद कांग्रेस जिला प्रमुख बनाएगी। जनता ने बहुत बड़ा बहुमत दिया है। अब भी कोई बदमाशी करेगा तो जनता माफ नहीं करेगी।