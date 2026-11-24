गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ जिला परिषद की कुल 35 में से 28 सीटों पर विजय हासिल कर कांग्रेस जिला प्रमुख की दावेदार है, लेकिन एक पद के लिए कई दावेदारों की मौजूदगी पार्टी के लिए मुसीबत भरी हो गई है। सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित जिला प्रमुख की सीट अन्य वर्गों के लिए भी खुली है। इसलिए कांग्रेस से इसकी दावेदारी ओबीसी वर्ग की रतनी देवी पत्नी बद्री जाट भी कर रही है। जबकि आरक्षित वर्ग के मायने पर मंजू पत्नी गिरधारीलाल जागेटिया की बड़ी दावेदारी है। इनके बीच पिंटू जाट ने भी जिला प्रमुख की दावेदारी कर दी है। इनके बीच से एक नाम तय करने में पार्टी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इधर कांटा जोड़ वाली पंचायत समितियों की पहरेदारी भी कांग्रेस की मुसीबत बनी हुई है।