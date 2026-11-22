फलोदी। जिले के देचू में रविवार अलसुबह एक कपास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री में रखा पूरा कपास जलकर राख हो गया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। सूचना के करीब डेढ़ घंटे बाद फलोदी और पोकरण से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हैरानी की बात यह है कि इस साल इस फैक्ट्री में आग लगने की यह तीसरी घटना है। इसके बावजूद क्षेत्र की फैक्ट्रियों में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं और देचू में आज तक दमकल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है।