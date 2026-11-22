फलोदी। राजस्थान के फलोदी जिले में शनिवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया। देचू थाना क्षेत्र के मंडला के पास कार और टेम्पो ट्रेवलर मिनी बस की आमने-सामने भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। हादसे में कार सवार मध्य प्रदेश के दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मिनी बस में सवार एक घायल ने जोधपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को देचू अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया।