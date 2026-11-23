बालेसर (जोधपुर)। जोधपुर की बालेसर पंचायत समिति के चुनाव नतीजों के बाद बड़ा ही अजब सियासी पेंच फंस गया है। यहां की जनता ने बहुमत तो कांग्रेस को दिया है, लेकिन आरक्षण के गणित की वजह से हाल फिलहाल कांग्रेस के विजेता प्रत्याशियों में से कोई भी प्रधान नहीं बन सकता है। ऐसी स्थिति में इलाके की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अब अपना प्रधान बनाने के लिए भाजपा के जीते हुए सदस्यों में सेंधमारी कर उन्हें अपने पाले में शामिल करने की कोशिश करेगी।