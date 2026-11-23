कांग्रेस की इंद्रा देवी और बीजेपी के रमेश भील (Photo-Patrika)
बालेसर (जोधपुर)। जोधपुर की बालेसर पंचायत समिति के चुनाव नतीजों के बाद बड़ा ही अजब सियासी पेंच फंस गया है। यहां की जनता ने बहुमत तो कांग्रेस को दिया है, लेकिन आरक्षण के गणित की वजह से हाल फिलहाल कांग्रेस के विजेता प्रत्याशियों में से कोई भी प्रधान नहीं बन सकता है। ऐसी स्थिति में इलाके की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अब अपना प्रधान बनाने के लिए भाजपा के जीते हुए सदस्यों में सेंधमारी कर उन्हें अपने पाले में शामिल करने की कोशिश करेगी।
इस अजब सियासी समीकरण के पीछे मुख्य वजह प्रधान पद का आरक्षण है। बालेसर पंचायत समिति में प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित है। चुनाव परिणामों के बाद जब निर्वाचित सदस्यों की स्थिति साफ हुई, तो सामने आया कि बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के पास एक भी अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग का जीता हुआ प्रत्याशी नहीं है। वहीं, दूसरी ओर भाजपा के खेमे में दो एसटी उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए हैं।
कल यानी रविवार को बालेसर पंचायत समिति के दो वार्डों (वार्ड-3 और वार्ड-10) के दो बूथों पर पुनर्मतदान करवाया गया था। दरअसल, 20 नवंबर को मतगणना के दौरान वार्ड-3 के बूथ-10 और वार्ड-10 के बूथ-63 की ईवीएम में तकनीकी खराबी आने के कारण गणना पूरी नहीं हो सकी थी। इसी वजह से रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धर्मदिया बेरा देवनगर (वार्ड-3, बूथ-15) और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धांधलों की ढाणी पाबूनगर (वार्ड-10, बूथ-63) पर दोबारा वोट डाले गए।
रविवार को हुए पुनर्मतदान में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। यहां कुल 81.21 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वार्ड-3 में 821 में से 724 (88.19 %) और वार्ड-10 में 1015 में से 767 (75.57 %) मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। रविवार रात बालेसर उपखंड कार्यालय में हुई मतगणना के बाद आरओ सुमन राठौड़ ने परिणाम घोषित किए, जिसमें वार्ड-3 से कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा देवी ने 115 वोटों से और वार्ड-10 से भाजपा के रमेश भील ने 96 वोटों से जीत दर्ज की।
बता दें कि बालेसर पंचायत समिति का रिजल्ट सामने आने के बाद कांग्रेस को 9 सीट पर तो बीजेपी को 6 साट पर जीत हासिल हुई है।
|वार्ड नंबर
|विजेता उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|उम्मीदवार की श्रेणी
|वार्ड 1
|चन्द्रो कुमारी
|भाजपा (BJP)
|ST (महिला)
|वार्ड 2
|तिल्ला राम
|कांग्रेस (INC)
|SC
|वार्ड 3
|इंद्रा देवी
|कांग्रेस (INC)
|OBC (महिला)
|वार्ड 4
|अशोक कुमार
|कांग्रेस (INC)
|OBC
|वार्ड 5
|राजेन्द्र शर्मा
|कांग्रेस (INC)
|General
|वार्ड 6
|चुतरा राम
|भाजपा (BJP)
|OBC
|वार्ड 7
|अभय कंवर
|कांग्रेस (INC)
|General (महिला)
|वार्ड 8
|मंजू देवी
|कांग्रेस (INC)
|SC (महिला)
|वार्ड 9
|सुरेन्द्र सिंह
|भाजपा (BJP)
|General
|वार्ड 10
|रमेश
|भाजपा (BJP)
|ST
|वार्ड 11
|भवानी सिंह
|कांग्रेस (INC)
|SC
|वार्ड 12
|पिंटू कँवर
|कांग्रेस (INC)
|General (महिला)
|वार्ड 13
|सुमन कँवर
|कांग्रेस (INC)
|General (महिला)
|वार्ड 14
|गुड्डी देवी
|भाजपा (BJP)
|ST (महिला)
|वार्ड 15
|भोमाराम
|भाजपा (BJP)
|OBC
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