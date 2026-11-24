Baran Police : बारां. खाकी की पहचान केवल कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर यही खाकी मानवता, संवेदनशीलता और अपनत्व की मिसाल भी पेश करती है। ऐसा ही एक उदाहरण महिला थाना पुलिस ने पेश किया। जहां सड़क पर बेसुध मिली एक असहाय गर्भवती महिला के लिए पुलिसकर्मी सहारा बनकर सामने आए। थाना अधिकारी आशा सिंह ने बताया कि महिला के सड़क पर बेसुध अवस्था में मिलने की सूचना महिला थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही महिला थाना पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।