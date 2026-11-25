Bundi Zila Pramukh Election Result 2026: बूंदी जिले में जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस की हंसा गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के पुत्र मनीष सैनी को 13 वोटों से हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। हंसा गुर्जर को 20 वोट मिले, जबकि मनीष सैनी के खाते में 7 वोट आए। इस जीत के साथ ही बूंदी जिला परिषद के 66 साल के इतिहास में चौथी बार किसी महिला की जिला प्रमुख के रूप में ताजपोशी हुई है।