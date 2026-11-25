Hansa GurjarBundi Zila Pramukh (Patrika Photo)
Bundi Zila Pramukh Election Result 2026: बूंदी जिले में जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस की हंसा गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के पुत्र मनीष सैनी को 13 वोटों से हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। हंसा गुर्जर को 20 वोट मिले, जबकि मनीष सैनी के खाते में 7 वोट आए। इस जीत के साथ ही बूंदी जिला परिषद के 66 साल के इतिहास में चौथी बार किसी महिला की जिला प्रमुख के रूप में ताजपोशी हुई है।
बूंदी जिला परिषद के सभागार में बुधवार सुबह 10 बजे से जिला प्रमुख के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस की ओर से हंसा गुर्जर और भाजपा की ओर से मनीष सैनी ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोपहर 3 बजे मतदान शुरू हुआ। शाम करीब 4:30 बजे चुनाव परिणाम घोषित करते हुए हंसा गुर्जर को जिला प्रमुख निर्वाचित घोषित किया गया।
बूंदी की 27 सदस्यीय जिला परिषद में कांग्रेस के पास 21 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत था। हालांकि, जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस के एक सदस्य ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी को 20 वोट ही मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में 7 वोट पड़े। क्रॉस वोटिंग की जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। हालांकि, इसका चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा।
मतदान के दौरान भाजपा के जिला परिषद सदस्यों को दूसरे गेट से प्रवेश दिए जाने पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई। कांग्रेस ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इस घटनाक्रम को लेकर चुनाव के दौरान सियासी माहौल भी गरमाया रहा।
28 वर्षीय हंसा गुर्जर हिंडोली क्षेत्र की चेता ग्राम पंचायत के गुर्जरों का बरड़ा गांव की निवासी हैं। उनका जन्म 9 जून 1998 को रेण में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने एमए और बीएड तक शिक्षा प्राप्त की है। वर्ष 2019 में उनका विवाह चेता के पूर्व सरपंच ग्यारसी लाल गुर्जर के पुत्र भोला शंकर गुर्जर से हुआ था। हंसा गृहिणी हैं और उनकी एक बेटी है।
हंसा गुर्जर के परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। उनके पति भोला शंकर गुर्जर चेता ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। उनके परिवार का हिंडोली विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक चांदना से सीधा जुड़ाव है। अब हंसा गुर्जर जिला प्रमुख के रूप में बूंदी जिले की पंचायतीराज व्यवस्था की कमान संभालेंगी।
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|आशा कुमारी (कांग्रेस)
|2
|भानु प्रताप (कांग्रेस)
|3
|नुपुर तंवर (कांग्रेस)
|4
|राधेश्याम मीणा (कांग्रेस)
|5
|चाँद कंवर (भाजपा)
|6
|फुलंता (भाजपा)
|7
|प्रेम बाई (कांग्रेस)
|8
|उच्छबलाल (कांग्रेस)
|9
|बिन्टू (भाजपा)
|10
|गुड्डी बाई (कांग्रेस)
|11
|चन्द्रकला (कांग्रेस)
|12
|सोहन लाल (कांग्रेस)
|13
|राणी (कांग्रेस)
|14
|जानकारी उपलब्ध नहीं
|15
|जानकारी उपलब्ध नहीं
|16
|सीताराम (कांग्रेस)
|17
|कन्हैया लाल मीना (भाजपा)
|18
|बच्छराज (कांग्रेस)
|19
|कंचन बाई (भाजपा)
|20
|मनीष कुमार सैनी (भाजपा)
|21
|हंसा गुर्जर (कांग्रेस)
|22
|हर्ष धाभाई (कांग्रेस)
|23
|ललिता कुमारी (कांग्रेस)
|24
|कान्ता (कांग्रेस)
|25
|मोजीराम गुर्जर (कांग्रेस)
|26
|रामनारायण (कांग्रेस)
|27
|जानकारी उपलब्ध नहीं
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