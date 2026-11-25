आशा बैरवा निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित (पत्रिका फोटो)
Sawai Madhopur Asha Bairwa Elected District Chief: सवाई माधोपुर जिला प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कांग्रेस की आशा बैरवा निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं। वार्ड नंबर-15 से कांग्रेस की ओर से आशा बैरवा ने जिला प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। उनके अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा।
बता दें कि भाजपा की ओर से भी कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा। निर्वाचन के दौरान विधायक रामकेश मीणा, इंदिरा मीणा, पूर्व विधायक दानिश अबरार और अशोक बैरवा मौजूद रहे। कांग्रेस ने जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से 26 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। आशा बैरवा के निर्विरोध निर्वाचन से कांग्रेस में खुशी का माहौल है। बताते चलें कि आशा बैरवा गृहणी हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक बैरवा की पत्नी हैं। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और वार्ड नंबर 15 से जीत हासिल की। सवाई माधोपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने नव निर्वाचित जिला प्रमुख आशा देवी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
सवाई माधोपुर जिला प्रमुख पद पर आशा बैरवा के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद बुधवार को उन्होंने निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण किया। उनके जिला प्रमुख बनने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान खंडार के पूर्व विधायक अशोक बैरवा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक दानिश अबरार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं बामनवास विधायक इंदिरा मीणा और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। जिला प्रमुख के निर्वाचन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल नजर आया।
जिला प्रमुख निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान एएसपी, डीएसपी और सीआई सहित पुलिस अधिकारियों ने संभाली। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।
जिला प्रमुख बनने के बाद आशा बैरवा ने जिले के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने जिला प्रमुख पद के लिए टिकट देने पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिले के विकास और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने जिला प्रमुख बनने पर आशा बैरवा को बधाई दी। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दीं। जिला प्रमुख बनने के बाद आशा बैरवा के स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ नारेबाजी की।
सवाई माधोपुर जिला प्रमुख के निर्वाचन के अगले दिन गुरुवार को उप जिला प्रमुख पद के लिए चुनाव होगा। इसके लिए जिला परिषद सभागार में सुबह 10 बजे से निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों की बैठक होगी। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी, जबकि दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।
|वार्ड नं.
|विजेता का नाम (पार्टी)
|निकटतम प्रतिद्वंद्वी (पार्टी)
|जीत का अंतर (वोट)
|1
|रामनारी (कांग्रेस)
|कलावती मीणा (भाजपा)
|2,350
|2
|सतीश कुमार नागर (कांग्रेस)
|सुनील (भाजपा)
|2,588
|3
|कालूराम गुर्जर (भाजपा)
|महेंद्र सिंह (कांग्रेस)
|260
|4
|कुंजी लाल (कांग्रेस)
|रामलाल (भाजपा)
|2,070
|5
|शिवचरण (कांग्रेस)
|रामदयाल (भाजपा)
|4,317
|6
|रामनारी देवी (कांग्रेस)
|पिंकी मीणा (भाजपा)
|5,504
|7
|कैलाशी (कांग्रेस)
|गीता देवी (भाजपा)
|1,423
|8
|धारा सिंह (भाजपा)
|कमलेश कुमार मेरोठा (कांग्रेस)
|992
|9
|सोनू देवी (कांग्रेस)
|बाबूड़ी देवी (भाजपा)
|2,602
|10
|वंदना (कांग्रेस)
|कृष्णा (भाजपा)
|882
|11
|सायर (कांग्रेस)
|सरबाई (बसपा)
|917
|12
|संतो (कांग्रेस)
|मनभर (भाजपा)
|2,974
|13
|रामभजन (कांग्रेस)
|हंसराज मीणा (भाजपा)
|5,641
|14
|चतरू लाल मीणा (कांग्रेस)
|मस्तराम मीणा (भाजपा)
|2,426
|15
|आशा देवी (कांग्रेस)
|हरफूल (भाजपा)
|1,269
|16
|रज्जो देवी (कांग्रेस)
|हीना देवी (भाजपा)
|33
|17
|रूपनारायण (कांग्रेस)
|गिर्राज प्रसाद गुर्जर (भाजपा)
|1,750
|18
|देवी लाल (कांग्रेस)
|उम्मेद करण बैरवा (भाजपा)
|987
|19
|अनिता मीणा (कांग्रेस)
|श्री नंद (भाजपा)
|2,355
|20
|अशोक राज मीणा (भाजपा)
|विजय (कांग्रेस)
|1,218
|21
|संतोष देवी (कांग्रेस)
|रोशंती देवी मीणा (भाजपा)
|3,898
|22
|फिल्मा बाई (कांग्रेस)
|मीठी (भाजपा)
|1,923
|23
|सीमा मीणा (कांग्रेस)
|संतोष देवी (भाजपा)
|3,835
|24
|जास्मिन बानो (कांग्रेस)
|मोत्या देवी (भाजपा)
|5,768
|25
|जयप्रकाश (निर्दलीय)
|अब्दुल सलाम पहलवान (कांग्रेस)
|1,004
|26
|मुकेश (कांग्रेस)
|प्रहलाद (भाजपा)
|1,563
|27
|पूजा बाई (कांग्रेस)
|रमेशी (भाजपा)
|2,796
|28
|गिर्राज (कांग्रेस)
|मदन मोहन (भाजपा)
|4,165
|29
|पिंकी (भाजपा)
|शांति (कांग्रेस)
|84
|30
|फरेबी सिंह (कांग्रेस)
|विकास मीणा (भाजपा)
|5,061
|31
|गंगा (कांग्रेस)
|लाखंती (भाजपा)
|573
|क्रम
|जिला प्रमुख का नाम
|कार्यकाल / अवधि
|पार्टी / विवरण
|1
|नत्थू सिंह मीणा
|लगभग 26 वर्ष
|कांग्रेस; जिले के पहले जिला प्रमुख और सबसे लंबे कार्यकाल वाले जिला प्रमुख
|2
|राजकुमारी जाटव
|1995–1997 (लगभग)
|कांग्रेस; करौली जिला अलग होने पर वहां की प्रथम जिला प्रमुख बनीं
|3
|सीमा बैरवा
|1997–2000
|करौली जिला अलग बनने के बाद शेष कार्यकाल संभाला
|4
|पृथ्वीराज मीणा
|12 फरवरी 2000 – जनवरी 2003
|भाजपा
|5
|पंखीलाल मीणा
|17 जनवरी 2003 – 14 अगस्त 2003
|कांग्रेस; पृथ्वीराज मीणा के निलंबन के दौरान पद संभाला
|6
|पृथ्वीराज मीणा
|अगस्त 2003 – 10 फरवरी 2005
|भाजपा; दूसरी बार जिला प्रमुख बने
|7
|प्रहलाद मथुरिया
|10 फरवरी 2005 – 10 फरवरी 2010
|भाजपा; सामान्य वर्ग से जिला प्रमुख बने
|8
|सुनीता गुर्जर
|2010–2015
|भाजपा
|9
|विनीता मीणा
|2015–2020/2021
|कांग्रेस
|10
|सुदामा देवी मीणा
|सितंबर 2021–2026
|कांग्रेस
|11
|आशा बैरवा
|25 नवंबर 2026–वर्तमान
|कांग्रेस; निर्विरोध निर्वाचित
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