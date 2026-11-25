वार्ड नं. विजेता का नाम (पार्टी) निकटतम प्रतिद्वंद्वी (पार्टी) जीत का अंतर (वोट)

1 रामनारी (कांग्रेस) कलावती मीणा (भाजपा) 2,350

2 सतीश कुमार नागर (कांग्रेस) सुनील (भाजपा) 2,588

3 कालूराम गुर्जर (भाजपा) महेंद्र सिंह (कांग्रेस) 260

4 कुंजी लाल (कांग्रेस) रामलाल (भाजपा) 2,070

5 शिवचरण (कांग्रेस) रामदयाल (भाजपा) 4,317

6 रामनारी देवी (कांग्रेस) पिंकी मीणा (भाजपा) 5,504

7 कैलाशी (कांग्रेस) गीता देवी (भाजपा) 1,423

8 धारा सिंह (भाजपा) कमलेश कुमार मेरोठा (कांग्रेस) 992

9 सोनू देवी (कांग्रेस) बाबूड़ी देवी (भाजपा) 2,602

10 वंदना (कांग्रेस) कृष्णा (भाजपा) 882

11 सायर (कांग्रेस) सरबाई (बसपा) 917

12 संतो (कांग्रेस) मनभर (भाजपा) 2,974

13 रामभजन (कांग्रेस) हंसराज मीणा (भाजपा) 5,641

14 चतरू लाल मीणा (कांग्रेस) मस्तराम मीणा (भाजपा) 2,426

15 आशा देवी (कांग्रेस) हरफूल (भाजपा) 1,269

16 रज्जो देवी (कांग्रेस) हीना देवी (भाजपा) 33

17 रूपनारायण (कांग्रेस) गिर्राज प्रसाद गुर्जर (भाजपा) 1,750

18 देवी लाल (कांग्रेस) उम्मेद करण बैरवा (भाजपा) 987

19 अनिता मीणा (कांग्रेस) श्री नंद (भाजपा) 2,355

20 अशोक राज मीणा (भाजपा) विजय (कांग्रेस) 1,218

21 संतोष देवी (कांग्रेस) रोशंती देवी मीणा (भाजपा) 3,898

22 फिल्मा बाई (कांग्रेस) मीठी (भाजपा) 1,923

23 सीमा मीणा (कांग्रेस) संतोष देवी (भाजपा) 3,835

24 जास्मिन बानो (कांग्रेस) मोत्या देवी (भाजपा) 5,768

25 जयप्रकाश (निर्दलीय) अब्दुल सलाम पहलवान (कांग्रेस) 1,004

26 मुकेश (कांग्रेस) प्रहलाद (भाजपा) 1,563

27 पूजा बाई (कांग्रेस) रमेशी (भाजपा) 2,796

28 गिर्राज (कांग्रेस) मदन मोहन (भाजपा) 4,165

29 पिंकी (भाजपा) शांति (कांग्रेस) 84

30 फरेबी सिंह (कांग्रेस) विकास मीणा (भाजपा) 5,061